Palermo-Ternana, Breda: «Grande partita da parte di tutti»

Il tecnico della Ternana, Roberto Breda è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” parlando così in merito alla vittoria contro il Palermo:

«Mi è piaciuto tutto. Sotto la loro curva il Palermo spinge. Siamo stati bravi a tener botta. Non abbiamo smesso dfi giocare e guadagnare campo. Sono orgoglioso dei ragazzi, non era facile. Il calcio è questo, perdi in casa e poi fai punti in campi come questo. È stata una grande partita da parte di tutti, c’è stata la capacità di leggere i momenti».