Termina 1-1 il primo tempo di Palermo-Ternana. In risposta al vantaggio rossoverde Pereiro, Kristoffer Lund ha sfoderato un eurogol all’incrocio.

Ecco il video apparso sui social:

What a great shot from Kristoffer Lund to equalize for Palermo. The Ternana defense gave him time and space, so the #USMNT left back made them pay pic.twitter.com/OHFDk3RLZB

— Brian Sciaretta (@BrianSciaretta) February 27, 2024