Palermo-Ternana, Corini: «Traorè motivato, ci aspettiamo una grande partita»

Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole:

«Traorè titolare? Ho voluto cambiare poco rispetto a Cremona, il rientro di Lund e ho visto bene Chaka, voglio darle una prova dall’inizio, è pronto e motivato, ci aspettiamo una bella partita da lui. Le partite sono divise per quarti di tempo, abbiamo una media straordinaria per gol fatti. Sicuramente ad inizio secondo tempo subiamo gli avversari, un aspetto su cui dobbiamo migliorare. A Cremona c’è stata incapacità di evitare il 2-1. È stata una partita dove abbiamo permesso agli avversari di rientrare è una cosa da non ripetere».