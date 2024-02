Brunori, il rinnovo purtroppo non basta | Il bomber rosanero vola in Serie A

Brutte notizie in casa Palermo, con il club siculo che adesso vede uno dei suoi calciatori chiave con le valigie in mano e pronto a dire addio nella prossima sessione estiva di mercato.

Il Palermo sta vivendo una grande stagione. La squadra allenata da Eugenio Corini si trova in piena zona playoff, e spera di poter proseguire su questa falsa riga sperando di ottenere la promozione in Serie A.

In realtà anche la qualificazione diretta non è un obiettivo irraggiungibile, visto che la seconda piazza dista pochi punti. Sarà importante dunque per i rosanero continuare a mantenere la concentrazione e dare continuità di risultati per sognare il ritorno nella massima serie, che manca ormai da diversi anni.

Al netto di tutti i discorsi legati al calcio giocato però c’è un tema importante che ultimamente sta facendo tremare non poco i supporters palermitani, ed è quello riguardante il calciomercato. Secondo alcuni rumors infatti Matteo Brunori, nonostante il recente rinnovo di contratto, è pronto a lasciare la Sicilia per trasferirsi nel massimo campionato italiano, dove un club in particolare è pronto ad accaparrarsi le sue prestazioni.

Ecco dove giocherà Brunori

Con il gol su calcio di rigore siglato sabato pomeriggio in casa della Cremonese, Matteo Luigi Brunori, bomber e capitano del Palermo, è giunto in doppia cifra per il terzo anno di fila per quel che riguarda le reti segnate nel campionato cadetto con la maglia rosanero. Ecco perché, essendo ormai giunto all’età di 29 anni, il centroavanti italo-brasiliano, grazie a questi ottimi risultati, può finalmente puntare a giocare in Serie A.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e in particolar modo due squadre si sono accorte di lui e sembrano intenzionate a prenderlo la prossima estate. Stiamo parlando di Empoli e Lecce. Ciò però avverrebbe solo nel caso in cui questi due club rimanessero nella massima serie.

Soldi freschi in arrivo nelle casse rosanero

Nonostante il rinnovo di contratto firmato nel giugno scorso, e che lo aveva legato al Palermo fino al 2027, l’attaccante classe 1994 può partire in caso di offerta importante. Una proposta tra i 5 e i 6 milioni dei club sopra citati farebbe vacillare i rosanero.

L’unico modo per permettere la permanenza di Brunori nel capoluogo siciliano è quello della promozione in Serie A della squadra di Corini. Un sogno dunque utile a far rimanere anche il capitano.