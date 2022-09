Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Palermo-Südtirol.

Ecco le sue parole:

«I ragazzi li ho visti convinti e arrabbiati dopo la sconfitta di Frosinone e questo lo hanno dimostrato negli allenamenti, con convinzione e voglia di riscatto e dovremo dimostrare tutto questo domani in campo. Sudtirol? Fanno un 4-4-2 molto compatto e le due punte lavorano molto in fase di non possesso. Hanno giocatori di esperienza anche in difesa come Masiello, una squadra fastidiosa che ha trovato entusiasmo. Mi aspetto una squadra solida e noi dovremo essere bravi a portare l’inerzia dalla nostra parte ed essere poi bravi a cavalcarla fino alla fine della partita».