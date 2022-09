Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Perugia e Pisa.

Ecco le sue parole:

«Vivo di emozioni, se non gioco per la Serie A allora preferisco andare per i monti con i miei cani. Bartolomei mi diceva che il suo Spezia era terzultimo al termine del girone d’andata e poi è andato in Serie A. Voglio che la mia squadra scenda in campo per dare il 100% per mettere un mattone sulla casa che si chiama Serie A. A Palermo mi prendevano in giro perché ho voluto il mental coach, alla fine tutti hanno applaudito. Sono consapevole che incontreremo delle difficoltà ma è proprio lì che bisogna avere fede. La fede è credere oltre la realtà. Non piedi, attributi, cuore e testa ma testa, cuore, attributi e piedi in quest’ordine, a me interessa l’anima. Sono uno shamano? No, sono uno che vuole vivere intensamente perché la vita è una sola».