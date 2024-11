Palermo-Spezia: arbitra Prontera. Le designazioni arbitrali della 15^ giornata di serie B

L’AIA CAN rende noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 15a giornata della Serie BKT 2024/25 in programma a partire da venerdì 29 novembre. La gara tra Palermo e Spezia in programma domenica alle ore al Barbera sarà arbitrata da Alessandro Prontera.

REGGIANA – SASSUOLO Venerdì 29/11 h. 20.30

MARESCA

LAUDATO – SCARPA E.

IV: ANDENG

VAR: BARONI

AVAR: DI VUOLO

BRESCIA – BARI h. 15.00

GIUA

BARONE – POLITI

IV: MANZO

VAR: MASSA

AVAR: MONALDI

CITTADELLA – JUVE STABIA h.15.00

COSSO

IMPERIALE – PRESSATO

IV: MACCARINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PATERNA

SAMPDORIA – CATANZARO h. 15.00

TREMOLADA

RASPOLLINI – CAVALLINA

IV: ANDREANO

VAR: SERRA

AVAR: MAGGIONI

SUDTIROL – CREMONESE h. 15.00

ARENA

PAGLIARDINI – PEDONE

IV: MIGLIORINI

VAR: VOLPI

AVAR: DI PAOLO

MANTOVA – MODENA h. 17.15

PICCININI

LOMBARDO – PASCARELLA

IV: LUONGO

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

AVAR: MARCENARO (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

FROSINONE – CESENA Domenica 1/12 h. 15.00

PEZZUTO

PRENNA – BIANCHINI

IV: SILVESTRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MUTO

PALERMO – SPEZIA Domenica 1/12 h. 15.00

PRONTERA

ROSSI L. – TRINCHIERI

IV: DIOP

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO

PISA – COSENZA Domenica 1/12 h. 15.00

DI BELLO

DI GIACINTO – BITONTI

IV: DI CICCO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MINELLI

SALERNITANA – CARRARESE Domenica 1/12 h. 17.15

LA PENNA

CARBONE – BELSANTI

IV: RECCHIA

VAR: GUALTIERI

AVAR: GARIGLIO