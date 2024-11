Cittadella, Marchetti: «Abbiamo una squadra forte, siamo più completi degli altri anni»

Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, intervistato da “Il Gazzettino” traccia un bilancio onesto e dettagliato sulla situazione della squadra. Tra gli auspici per il recupero fisico dei giocatori chiave e una riflessione sulle caratteristiche che fanno la differenza, Marchetti mette in luce le sfide e le opportunità di un gruppo che, nonostante le difficoltà, si mostra più completo rispetto agli anni precedenti.

L’intervista offre uno spaccato sincero sul lavoro dietro le quinte e sull’importanza di elementi come il carattere, una qualità che, come sottolinea lo stesso dirigente, non si può acquistare sul mercato. Un punto di vista lucido che anticipa le strategie future del club e le sue aspettative per la seconda parte della stagione.

«Capradossi è un giocatore forte, dobbiamo avere la fortuna che stia bene fisicamente. Le visite mediche sono andate bene, adesso gli servirà un po’ di tempo per raggiungere la migliore condizione. Negro pensavo potesse aiutarci fin da subito, invece lo abbiamo avuto a disposizione poche volte. Idem Casolari e Vita. Questa squadra, al netto di tutti i problemi, è forte. Siamo più completi degli altri anni. Ma, per un motivo o per un altro, abbiamo sempre tanti giocatori forti. Sicuramente serve carattere, quello non lo compri al mercato. Se servirà faremo qualcosa sul mercato, ma non è di certo la cura di tutti i mali».