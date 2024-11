Il Secolo: “Sampdoria, emergenza in difesa. Da Djidji a Kjaer, da Soumaoro a Lucioni: la soluzione è tra gli svincolati?”

L’infortunio di Simone Romagnoli ha aperto una voragine nella difesa della Sampdoria. Con il centrale indisponibile per il resto della stagione, i blucerchiati si trovano costretti a fare i conti con una rosa già provata da numerosi problemi fisici. Le opzioni attualmente disponibili – Alex Ferrari, Alessandro Pio Riccio, Davide Veroli e Stipe Vulikic – offrono poche garanzie: tra acciacchi e adattamenti, l’unico che sembra poter reggere i ritmi del campionato è il croato Vulikic.

Le ipotesi dal mercato degli svincolati

In questo contesto di emergenza, il Secolo XIX suggerisce quattro profili di calciatori senza contratto, in grado di offrire esperienza e stabilità in attesa della riapertura del mercato a gennaio.

Koffi Djidji

Ex Torino, il difensore ivoriano ha accumulato diverse stagioni di esperienza in Serie A. Forte fisicamente e abile nell’uno contro uno, potrebbe rappresentare una soluzione affidabile per puntellare la difesa.

Simon Kjaer

Il danese, ex capitano del Milan e pilastro della nazionale, è un nome di prestigio che garantirebbe leadership e carisma. Tuttavia, l’età avanzata e gli infortuni recenti sollevano dubbi sulla sua condizione fisica.

Adama Soumaoro

Reduce dall’esperienza al Bologna, il difensore francese è noto per la sua forza nei duelli aerei e la capacità di leggere le situazioni difensive. Il suo profilo potrebbe inserirsi bene nel contesto tattico blucerchiato.

Fabio Lucioni

Ex Palermo e veterano della Serie B, Lucioni è una figura ben conosciuta nel calcio italiano. Nonostante la sua età avanzata, rappresenta una soluzione di emergenza con esperienza e solidità.

Il ruolo di Pietro Accardi

Nonostante le ipotesi avanzate, il direttore sportivo Pietro Accardi non sembra, al momento, orientato verso il mercato degli svincolati. La società preferirebbe gestire la situazione con le risorse interne, confidando in un miglioramento fisico dei difensori già in rosa. Tuttavia, se la situazione non dovesse evolvere positivamente, le dinamiche potrebbero cambiare rapidamente.

Il conto alla rovescia verso gennaio

La Sampdoria è chiamata a stringere i denti e trovare soluzioni per una difesa decimata. Le prossime settimane saranno decisive: le prestazioni dei centrali rimasti e l’evoluzione degli infortuni diranno se sarà necessario ricorrere a un nuovo innesto per evitare di compromettere ulteriormente la stagione.