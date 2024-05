Palermo, sparatoria in viale Michelangelo: ferito un automobilista

Notte di fuoco a Palermo tra martedì 22 e mercoledì 23 maggio in viale Michelangelo. Come riporta Gds.it un automobilista ha affiancato un altro uomo, a bordo di un’altra vettura, e lo ha colpito ad una gamba con qualche colpo di pistola. Il ferito si è diretto al pronto soccorso di Villa Sofia per farsi medicare. I medici dell’area di emergenza hanno chiamato i carabinieri, i quali stanno svolgendo le indagini per ricostruire la vicenda. L’uomo ferito non è in pericolo di vita.

