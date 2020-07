Un violentissimo temporale si è abbattuto questo pomeriggio a Palermo. Intorno alle 16 è iniziato a piovere e l’intensità è aumentata sempre di più, fino a trasformarsi in un vero e proprio nubifragio. Il temporale ha completamente mandato in tilt il traffico in viale Regione Siciliana con diverse automobili che sono state completamente sommerse dall’acqua. In basso i video in questione: