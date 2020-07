Intervenuto ai microfoni di “AcirealeCalcio”, Peppe Pagana, tecnico dell’Acireale, si è espresso così in merito alla vittoria storica vittoria per 1-3 in trasferta contro il Palermo. Ecco le sue parole: «Si è trattata sicuramente di una giornata storica perché andavamo ad affrontare una squadra di una città importante ed una formazione costruita con risorse economiche infinite per vincere il campionato di serie D. Ricordo con piacere quella vittoria perché fu veramente molto gratificante affermarsi per 1-3 a Palermo, soffrendo raramente, ma soprattutto tenendo noi spesso il pallino del gioco e ottenendo il successo meritatamente. Il successo di Palermo fu assolutamente figlio delle nostre idee di calcio, considerando anche le dinamiche dei nostri tre gol.

Ad esempio, la seconda rete di Savanarola racchiude molti nostri principi di gioco per quanto riguarda la profondità e la densità perché avevamo ben quattro uomini dentro la loro area di rigore ed inoltre i nostri esterni Cannino e Mauceri erano sulla stessa fascia, tutti movimenti ovviamente provati in allenamento».