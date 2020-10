Sale il numero di positivi al Coronavirus in casa Palermo.

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club rosanero, è salito ad 8 il numero dei contagiati dal Covid-19 tra i giocatori. Di questi, due sarebbero anche sintomatici.





Da regolamento, se la squadra ha a disposizione 13 giocatori tra cui un portiere, la gara prevista questo pomeriggio per le 18.30 (in origine fissata per le 15) si può regolarmente giocare. Seguono aggiornamenti.