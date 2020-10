Come riportato da “NewsLavoro.com” l‘Enel, ha annunciato circa 3000 assunzioni nei prossimi cinque anni in seguito ad un nuovo piano strategico preparato insieme ai principali sindacati che prevede una serie di prepensionamenti che porteranno nuove opportunità di lavoro.

Tutti gli interessati alle offerte di lavoro in Enel possono visitare il sito ufficiale dell’azienda nella pagina delle posizioni aperte (lavora con noi) del Gruppo dove potranno registrare il proprio curriculum vitae in formato europeo presso gli annunci di proprio interesse. I candidati ritenuti idonei saranno ricontattati dall’azienda per una breve intervista telefonica e successivamente convocati per un colloquio orale dal vivo. Desideriamo ricordarvi che tutti gli annunci di lavoro sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 (tranne ove specificato).