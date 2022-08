Dopo Fella anche Michele Somma lascia Palermo, ma non la Sicilia. Il classe ’95 si trasferisce al Catania. Come riportato da “Live Sicilia” il difensore, che ha già salutato lo staff e i vecchi compagni, una nuova esperienza in un campionato che non conosce ma dove potrebbe far bene e trovare quella continuità che gli è mancata in maglia rosanero e non solo.

L’addio del classe ’95 servirà per fare spazio nella lista over dei calciatori over. In questo modo il club di viale del Fante non avrà difficoltà ad inserire l’attaccante Luca Vido che è atteso in città a breve e che sarà il vice di Brunori nel reparto offensivo.