Palermo, Soleri non merita di lasciare questa squadra

Attraverso le colonne de “Il Giornale di Sicilia” il giornalista palermitano Luigi Butera si sofferma su Edoardo Soleri.

La partita con il Modena non ha fatto conoscere Ranocchia ai tifosi, ma li ha fatti innamorare ancora di più di Soleri che con la sua doppietta ha mandato in frantumi il castello del Modena.

Checché se ne dica il n. 27 è stato sul mercato in estate prima del rinnovo e probabilmente lo era anche adesso, solo che di offerte tentatrici – per lui e per il Palermo – non ne sono arrivate. I due gol al Modena probabilmente cambiano definitivamente lo scenario. Ed è giusto che sia così, perché Soleri non merita di lasciare questa squadra adesso.