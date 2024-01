Palermo-Soleri, un pomeriggio da sogno. E ora è (quasi) fuori dal mercato

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo e su Soleri.

In una piazza calda come Palermo non è semplice diventare un idolo per i tifosi: accanto ai gol ci vogliono furore agonistico, determinazione su ogni pallone e capacità di essere al posto giusto nel momento giusto. A queste caratteristiche nella storia recente del Palermo hanno risposto pochi profili: uno è Santana, che nella seconda avventura rosanero ha scritto le ultime pagine di una straordinaria carriera; un altro è Brunori, macchina da gol come poche nella storia del club e capitano di mille battaglie; ma chi più di tutti incarna lo spirito battagliero che il pubblico ama è Soleri e la doppietta al Modena, che nei giorni antecedenti alla partita aveva trattato il suo acquisto ma ora sembra essersi tirato fuori, ne è la perfetta dimostrazione.

Nel pallone rincorso e scaraventato in rete in occasione del 3-2 c’è tutto Soleri: un giocatore che pur non avendo tantissimi gol nelle corde si fa sempre trovare pronto quando chiamato a subentrare, andando in pressing sui difensori e lanciandosi in ogni mischia per far valere la propria elevazione. Non aveva mai trovato una doppietta con il Palermo, ci è riuscito in quella che sembrava poter essere una delle sue ultime partite con questa maglia: per il pubblico rosanero, che anche ieri gli ha riservato ovazioni fin dai primi minuti di riscaldamento, sarebbe un colpo al cuore perderlo, ma la decisione finale spetterà solo al giocatore. Il club non ha né fretta né necessità economica di cederlo e lo farebbe solo se fosse direttamente lui ad avanzare la richiesta di andare altrove per giocare di più: le pretendenti non mancano, Spezia e Pisa su tutte, e il numero 27 ha ancora nove giorni per decidere se continuare a Palermo o cambiare aria.