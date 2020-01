Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in relazione alla possibile trattativa che porterebbe il giovane difensore del Palermo Samuele Fazio al Monza circolata nella giornata di ieri (Clicca Qui), è possibile affermare che il classe 2003 che milita nella formazione Allievi rosanero rimarrà senza dubbio al Palermo. Per tale motivo non vi è nulla di vero riguardo un suo possibile passaggio al club lombardo.