L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud”, si è soffermata sul clima che si respira in casa FC Messina in vista del derby fuori casa contro il Palermo. In relazione al match con la capolista, ha parlato il difensore Fissore, perno fondamentale della difesa messinese che nelle ultime 10 gare ha subito solo tre reti: «La nostra fase difensiva parte dagli attaccanti che correndo tantissimo ci danno una grossa mano, quindi i centrocampisti e per ultimo noi in difesa abbiamo un compito più agevolato».