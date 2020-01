L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud” si è soffermata sulla situazione in casa Cittanovese. La squadra di mister Ferraro si trova attualmente alla nona posizione della classifica e, dopo il pareggio a reti inviolate contro il Corigliano, si trova adesso ad affrontare le big del campionato. Le prossime due gare saranno contro le prime in classifica, Savoia e Palermo in ordine cronologico. Statistica curiosa è quella che lega la Cittanovese al Savoia, infatti, la squadra di Ferraro è l’unica formazione in campionato ad aver battuto i bianchi. Il Savoia cercherà senza dubbio la vittoria ma i giallorossi cercheranno con tutti i propri mezzi di dire la loro.