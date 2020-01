“NotiziarioCalcio.com” ha messo in evidenza una particolare statistica relativa alle squadre di Serie D che, tra le mura amiche, segnano il maggior numero di reti. A comandare questa particolare classifica c’è il Mantova, capolista del Girone D con la media di 3.1 reti a partita. Alle sue spalle c’è la sorpresa Caronnese, quarta forza del girone A, che ha siglato 29 reti in dieci partite. Per quanto riguarda il Girone I, seguono il Giugliano con la media di 2.36 e l’Acireale con 2.2. Il Palermo, invece, chiude con la media di 2.18 reti per ogni partita in casa.