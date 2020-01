Secondo quanto riportato da “Sienaclubfedelissimi.it”, il Robur Siena starebbe per chiudere per l’arrivo dal Licata di Winston Ceesay. Il giovane andrebbe in Toscana a titolo definitivo, da capire la scelta della società bianconera di aggregare il giocatore alla prima squadra o di mandarlo in prestito altrove per garantirgli minutaggio.