Palermo, Sirigu: «Piazza rosanero riconosciuta anche all’estero. Qui c’è un gruppo sano»

Salvatore Sirigu è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo parlando in merito al suo ritorno e al City Group.

Ecco le sue parole:

«Il City Football Group è in questo momento una realtà importante nel mondo del calcio. Hanno visto in Palermo delle potenzialità che si sono viste dai primi anni di Serie A da quando sono arrivato io che ero molto ragazzo. È una piazza che è importante non solo per la città ma anche per l’Italia intera che abbia un nome e una particolarità all’estero è riconoscibile sia per il colore della maglia ma anche perché Palermo viene riconosciuta e ammirata anche a livello internazionale. Le prime impressioni sui compagni e Dionisi sono buone, non poteva essere altrimenti, mi avevano detto che era un gruppo sano e senza problemi. Dionisi è un allenatore ambizioso, con un bagaglio d’esperienza importante, lo staff è di livello».