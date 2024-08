Palermo, Sirigu: «Tornare dopo 13 anni è un’emozione particolare. È stata la scelta giusta»

Il nuovo arrivato in casa Palermo Salvatore Sirigu ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club in merito al suo ritorno.

Ecco le sue parole:

«Tornare a rivestire la maglia rosanero dopo 13 anni è un’emozione bella e particolare, che non succede a tutti. Ritorno in un posto che mi ha visto crescere, torno molto maturo. Ho scelto il Palermo perché volevo tornare in una piazza che conosco bene, che reputo molto importante. Ho lasciato tanti amici e conservo bei ricordi. La società può solo crescere, è stata la scelta giusta».