Palermo, Sirigu: «Con Migliaccio ho vissuto una pagina storica di questo club»

Il nuovo portiere rosanero Salvatore Sirigu ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rilasciando le seguenti parole:

«Una figura esperta come me può aiutare a crescere, dando consigli di esperienza o anche semplicemente allenandosi con professionalità il primo esempio da dare sia alla squadra che a Seba e a tutti i portieri giovani. Per me sono d’esempio anche loro perché allenarmi e confrontandomi com ragazzi più giovani è uno stimolo per dare il meglio di sé quotidianamente. Ritrovo due ex compagni come De Sanctis e Migliaccio, ho ricordi diversi di loro e importanti; con Morgan abbiamo condiviso l’Europeo del 2012, una delle competizioni più esaltanti che ho mai vissuto; con Giulio ho vissuto uno dei periodi più belli del Palermo negli ultimi vent’anni. Una pagina storica del Palermo, un’epoca diversa, ricordiamo quei tempi con tantissimo piacere. A distanza di anni ne parliamo, ci guardiamo indietro e capiamo quello che è stato fatto con tutte le difficoltà del caso».