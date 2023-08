L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Da domani saranno due le piste in entrata su cui si concentrerà il Palermo per completare l’organico: ala e terzino, entrambi a sinistra. Per il primo si proverà a trovare l’accordo con il Galatasaray per Morutan, che ha definitivamente scavalcato Rivas della Reggina nelle preferenze della società e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto inserendo l’obbligo in caso di promozione in A; Bari, Pisa e Sampdoria, le altre pretendenti dalla Serie B, hanno spostato l’attenzione su altri profili, mentre dalla Turchia né Konyaspor né Sivasspor sembrano ad oggi intenzionate ad affondare il colpo.

