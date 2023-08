L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

A proposito di Turchia, occhi puntati su Saric da parte dell’Antalyaspor: in caso di offerta irrinunciabile, il bosniaco potrebbe trasferirsi. Per Corrado resta in leggero vantaggio il Sassuolo, ma il Palermo proverà fino all’ultimo a convincere il giocatore a tornare dopo due stagioni: la missione non è semplice perché la trattativa coinvolge un doppio binario, con Ternana e Inter.

I rosa restano vigili anche per Santoro del Perugia: l’operazione al momento non è ritenuta prioritaria, ma il gradimento del centrocampista è forte ed essendo bandiera non occuperebbe alcuno slot over.

