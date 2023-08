L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

La volontà comune di riabbracciarsi è stata fondamentale per definire l’affare in tempi brevi e liberare uno slot over nel Palermo: Broh lascia i rosa ma non la Serie B, tornando al Sudtirol dopo il trionfale 2021/22. L’ormai ex numero 14 di Corini si trasferisce in prestito secco e ha salutato i compagni ancor prima della partenza perla Sardegna: la sua partenza libera una casella a centrocampo, dove rimane in uscita anche Damiani (sempre vivi i colloqui con la Triestina).

Non si tratta dell’unica cessione di ieri del Palermo, che già giovedì aveva ufficializzato il passaggio di Corona all’Empoli: a lasciare i rosa è anche Silipo, che firma un triennale con il Monterosi. Il classe 2001 non aveva preso parte al ritiro in Trentino e, insieme a Crivello e Doda (anche loro fuori dai piani del City Group), era il giocatore che da più tempo militava in rosanero, essendovi arrivato dopo il fallimento del 2019: dopo tre stagioni tra Serie D e C, chiuse con 64 presenze e 5 reti, l’esordio in cadetteria non è mai arrivato e a gennaio il Palermo lo aveva spedito in prestito alla Juve Stabia; da li un ritorno in Sicilia esclusivamente di passaggio e, dopo alcune trattative andate male, il trasferimento in Tuscia per provare a dare una svolta definitiva alla carriera.

Il Palermo chiude così la settimana con tre operazioni in uscita, cosicché adesso potrà concentrarsi sulle entrate e muoversi in modo più deciso una volta concluso l’appuntamento di Coppa; allo stesso tempo resta da sciogliere il nodo Prati, che giorno dopo giorno e ora dopo ora sta assumendo contorni sempre più surreali. Il Palermo da mercoledì ha l’accordo totale con la Spal, basato su 5 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita; il problema è che il giocatore non ha abbandonato l’idea di vestire la maglia del Cagliari e approdare in massima serie anziché in B. Ranieri lo ha elogiato in conferenza stampa e i sardi hanno pareggiato l’offerta del Palermo, ma per la Spal lo hanno fatto fuori tempo massimo e la volontà è di rispettare gli accordi presi con Rinaudo e Bigon; dal momento che né i rosa né il Cagliari intendono arretrare di un millimetro solo la decisione definitiva di Prati potrà sciogliere la riserva. Ma qualcuno resterà inevitabilmente scontento.