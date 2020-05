Un altro sequestro di mascherine a Palermo, stavolta in due farmacie, una in via Restivo e un’altra in via Marchese di Villabianca. Infatti secondo quanto riporta “Palermo Today” le mascherine sono state sequestrate perché non a norma, in particolare sono state sequestrate 480 mascherine FFP2. Nella seconda invece hanno accertato irregolarità per 1.725 mascherine del tipo Ffp2-Kn95 poste in vendita in confezioni da 5. I due titolari delle farmacie adesso rischiano una sanzione amministrativa che può andare da 533 euro a oltre 25mila euro.