L’emergenza Coronavirus porterà una serie di conseguenze in estate sulla normale vita dei cittadini. Tra queste, secondo quanto riporta “Il Messaggero” i bambini non potranno giocare in spiaggia, non sono ammessi castelli di sabbia, partite a bocce, non si potranno fare tuffi in piscina. Inoltre all’ingresso di ogni stabilimento balneare verrà misurata la temperatura a tutte le persone che vorranno entrare nel lido.