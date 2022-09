Protagonista odierno in sala stampa Jacopo Segre.

Ecco alcune parole del centrocampista rosanero:

«Impatto col mister è stato veramente positivo. Ci siamo sfidati tante volte e lo conoscevo bene. Io sono a disposizione del mister e dello staff per dare il massimo, c’è tanta competizione in rosa ma la maglia che portiamo è troppo importante e dobbiamo sudarla. Non cambia il modulo ma conta che le idee siano chiare e sono chiarissime. I nuovi acquisti come anche io abbiamo una responsabilità importante. Dobbiamo portare a casa grandi risultati e noi nuovi dobbiamo dare quel qualcosa in più per aiutare la squadra. Questa piazza merita grandi traguardi. Nonostante abbia lasciato una maglia gloriosa come il Torino sono arrivato in una società altrettanto splendida e solo tramite il lavoro possiamo raggiungere grandi traguardi».