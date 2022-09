Protagonista odierno in sala stampa Jacopo Segre.

Ecco alcune parole del centrocampista rosanero:

«Gomes l’ho visto in questi giorni, lo sto conoscendo e sto parlando inglese con lui, è un ragazzo che ci potrà dare una mano. Quanto influisce la presenza del City Group? Una bellissima soddisfazione far parte di questo progetto, c’è voglia di fare bene e ambizione. Bisogna cercare di sfruttare questa opportunità, sono occasioni che ti capitano una, due volte nella vita e quindi è un emozione per tutti noi giocatori. Dobbiamo ripagare la fiducia di questa società che ha mostrato tanta ambizione».