Palermo, secondo giorno di raduno a Coccaglio: rosanero in campo (FOTO)

Secondo giorno di raduno a Coccaglio per il Palermo in vista della partenza per il ritiro 2024 che avrà inizio domenica 7 luglio a Livigno. Come si nota dalle stories instagram pubblicate dal Palermo, i rosanero questa mattina sono scesi in campo sotto la guida di mister Alessio Dionisi per svolgere test atletici e non solo.

Il Palermo sta iniziando con entusiasmo e impegno la preparazione per la nuova stagione. Con il raduno a Coccaglio e i successivi piani per il ritiro estivo a Livigno, il club sembra puntare forte sulla preparazione fisica e tattica. La presenza del mister Alessio Dionisi, noto per la sua attenzione ai dettagli e per un approccio metodico alla preparazione, suggerisce un focus su una preparazione atletica accurata.

I test atletici sono fondamentali per valutare la condizione fisica dei giocatori dopo la pausa estiva e per stabilire le basi per un allenamento personalizzato che possa migliorare le prestazioni individuali e di squadra. Attraverso le stories di Instagram, il Palermo non solo mantiene i tifosi aggiornati e coinvolti, ma mostra anche un’immagine di trasparenza e apertura, sottolineando l’importanza di costruire un rapporto diretto con la propria base di supporter.

Questo approccio può anche servire per creare un clima di ottimismo e positività attorno alla squadra, elementi cruciali all’inizio di una lunga e impegnativa stagione sportiva.p