Palermo: l’ex rosa Floriano in visita al raduno di Coccaglio (FOTO)

Il Palermo continua il suo raduno a Coccaglio, giunto ormai al terzo giorno. La squadra rosanero si sta preparando con impegno prima di partire per Livigno, dove il 7 luglio inizierà ufficialmente il ritiro estivo 2024. Attraverso le stories Instagram del club, si è potuto apprendere che l’ex attaccante rosanero Roberto Floriano ha fatto visita alla squadra e ha incontrato l’allenatore Alessio Dionisi. Floriano, ben noto ai tifosi del Palermo per le sue prestazioni passate, ha portato il suo sostegno e incoraggiamento alla squadra in vista della nuova stagione.

