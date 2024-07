TMW: “Bologna, l’ex Palermo Sicignano nello staff di Italiano”

L’ex rosanero Sicignano nello staff di Italiano a Bologna.

Come si legge su “TMW” si appresta a entrare nell’organigramma tecnico del Bologna anche Vincenzo Sicignano, preparatore dei portieri dall’Empoli ormai dal 2021 dopo che già aveva vissuto una prima parentesi con gli azzurri toscani tra il 2019 e l’estate del 2020. In precedenza aveva lavorato al Palermo per 4 anni, la sua nuova avventura sarà a Bologna e lo proietterà dritto in Champions League.