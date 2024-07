Il Secolo: “Il City Group rimodula le cifre. L’affare Nikolaou-Soleri-Aurelio adesso ruota sulle plusvalenze”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sul mercato del Palermo e l’affare con lo Spezia.

Il City Group risponde, ma ora palla passa allo Spezia. Spetta quindi ai Platek prendere una decisione sulla trattativa Palermo, con un leggero cambio di rotta, più nei numeri che nella sostanza, che i proprietari della società rosanero rivalutano attentamente. Una trattativa a specchio, che deve generare plusvalenze per tutti, oltre ad aspetti tecnici importanti, ma con il Palermo che potrebbe modificare i numeri sostanzialmente.

Valutazione di Nikolaou intorno ai 2 milioni, con plusvalenza di circa 700 mila per lo Spezia. Soleri a 1,5, definitivo allo Spezia, con possibile prolungamento di un anno del contratto, ad ora, in scadenza nel giugno del 2026. Attaccante romano a bilancio in Sicilia per circa 600 mila euro e quindi plusvalenza anche per i rosanero. Cifre che rispecchiano i valori generali di mercato dei calciatori. Aurelio in prestito con diritto di riscatto a circa 600 mila e percentuale tra il 10 e il 20 per cento per futura vendita.

Un riequilibrio dei conti finanziari che però deve associarsi con le esigenze di bilancio dei Platek. Entro le prossime 48 ore la soluzione finale della storia, che va però ristudiata nelle economie quindi. Dionisi insiste per avere il greco, D’Angelo ha già sposato l’idea di Soleri e Aurelio, tutto lascia presupporre che vinceranno i due allenatori, desiderosi di portare a casa puntelli determinanti o quasi, per le loro idee.