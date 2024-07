Gazzetta dello Sport: “Palermo, colpo Gomis. Quale futuro per Desplanches?”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro di Desplanches in dubbio visto l’arrivo di Gomis.

Il Palermo ha iniziato la nuova stagione con il raduno di Coccaglio, il gruppo resterà lì tre giorni, per effettuare i consueti test, prima del trasferimento a Livigno dove domenica comincerà la prima parte del ritiro. Nel frattempo, sul fonte mercato il d.s. De Sanctis, dopo aver visto sfumare Fulignati che andrà alla Cremonese, per la porta ha avviato contatti molto concreti con l’entourage di Alfred Gomis, l’ex portiere di Bologna e Spal, l’ultima stagione nel Rennes con cui ha ancora un anno di contratto a un milione di euro.

Gomis sarebbe stato individuato per il ruolo di titolare. Il senegalese oggi sosterrà le visite mediche dopo le quali firmerà un biennale con opzione. Da capire il futuro degli altri due portieri, soprattutto di Desplanches, pagato 3 milioni di euro la scorsa estate e promosso tra i pali nel finale di stagione prima dell’infortunio muscolare. A questo punto Pigliacelli appare sempre più in uscita. Le altre Si aggiunge un’altra pretendente nella corsa a Massimo Coda: ci prova la Sampdoria che – in parallelo all’intesa col giocatore – dovrà però trovarla anche col Genoa, in quella che rimane un’operazione stracittadina complessa da definire (la Samp deve sempre vendere prima di comprare, mentre Cremonese e Salernitana si erano già mosse in precedenza).

Proprio la Salernitana – che non proporrà il rinnovo a Fazio – valuta il ritorno di André Anderson, trequartista già in granata in due precedenti parentesi (insieme al brasiliano, dalla Lazio può arrivare anche il giovane portiere Magro). Dalla Capitale si muove anche Cherubini, svincolato dalla Roma e vicino al Frosinone (che può vendere Harroui al Verona). Ai dettagli Favasuli (Fiorentina, era alla Ternana) al Bari, mentre tra i nuovi arrivi del Mantova c’è anche il portiere Botti (Arzignano).