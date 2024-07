Repubblica: “Rosanero al lavoro, tutti sotto esame. Brunori resta un rebus”

Nel gruppo in tanti non conoscono il loro futuro In primis il capitano

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma su Matteo Brunori e in generale sul mercato del Palermo tra calciatori rientrati dai prestiti e chi è pronto a lasciare.

Il raduno del Palermo a Coccaglio nel Bresciano è iniziato con entusiasmo, ma è evidente che la squadra ha bisogno di essere ricostruita. Alcuni giocatori non sono sicuri di restare, altri devono riconquistare la fiducia persa e alcuni hanno già le valigie pronte. La dirigenza, guidata da Morgan De Sanctis, sta lavorando intensamente per rafforzare il reparto difensivo.

Movimenti in Uscita e Entrata

Dario Saric: Tornato dal prestito in Turchia, è accolto con calore dall’amministratore delegato Giovanni Gardini.

Roberto Insigne e Fabio Lucioni: Entrambi devono dimostrare il loro valore dopo una stagione deludente. Insigne deve riscattare una stagione negativa, mentre Lucioni deve dimostrare di avere ancora motivazione e forma fisica a quasi 37 anni.

Edoardo Soleri: Probabilmente passerà allo Spezia, sbloccando la trattativa per Nikolaou.

Samuele Damiani: Tornato da una buona stagione in Serie C con la Juventus Next Gen, avrà l’opportunità di convincere Dionisi di essere l’alternativa in cabina di regia se Stulac dovesse partire.

Nuovi Acquisti

Dimitris Nikolaou: Il trasferimento del centrale greco è quasi concluso, e firmerà fino al 2027.

Lorenzo Carissoni (Cittadella) e Niccolò Pierozzi (Fiorentina): I preferiti per i ruoli di terzini sinistro e destro, rispettivamente.

Luca Mazzitelli: Il centrocampista del Frosinone è un obiettivo, ma il prezzo richiesto è alto.

Matteo Bonini: Difensore centrale 22enne dell’Entella, interessante per la sua età e la possibilità di essere tesserato nella lista Under 23.

Edoardo Iannoni: Centrocampista del Perugia, classe 2001, reduce da una stagione positiva in Serie C.

Norbert Gyömbér: Difensore esperto slovacco, svincolato dopo 4 anni alla Salernitana.

Situazione Attuale e Prossimi Passi

Matteo Brunori: Il capitano è ancora in silenzio sui social e non ci sono movimenti concreti per un suo trasferimento.

Esordio in Coppa Italia: Il Palermo giocherà contro il Parma al “Tardini” domenica 11 agosto.

Il Palermo è in pieno fermento, con il DS De Sanctis impegnato a rafforzare la squadra in tutti i reparti. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di molti giocatori e per completare gli acquisti necessari per puntare alla promozione.