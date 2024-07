Gds: “Palermo, in difesa spunta Romagnoli”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sulla difesa.

Il direttore sportivo del Palermo, Morgan De Sanctis, sta focalizzando le sue energie sul rafforzamento della difesa nei primi giorni di mercato. La trattativa per Dimitris Nikolaou è in fase di chiusura, con le visite mediche previste per il weekend. Se tutto andrà come previsto, il difensore greco firmerà un contratto fino al 2027. Parallelamente, Soleri e Aurelio si trasferiranno allo Spezia, rendendo la loro presenza ai test atletici a Coccaglio solo un passaggio formale prima di dire addio al Palermo.

Per accompagnare Nikolaou, si cerca un difensore esperto che possa alternarsi con Lucioni, qualora quest’ultimo decidesse di restare. La pista che porta a Ferrari è stata abbandonata, mentre quella per Gyomber, svincolatosi dalla Salernitana, resta viva. Inoltre, si monitora la situazione di Romagnoli, che ha ancora un anno di contratto con il Frosinone, ma potrebbe essere disponibile per un trasferimento. Il difensore 34enne è corteggiato anche da Sampdoria e Modena, sebbene quest’ultima potrebbe ritirarsi dalla corsa dopo aver tesserato Caldara.

Per quanto riguarda i terzini:

Lorenzo Carissoni del Cittadella è il preferito per la fascia sinistra, dove prenderebbe il posto di Aurelio.

Niccolò Pierozzi della Fiorentina è l’obiettivo per la fascia destra, sostituendo Buttaro.

Le trattative per questi giocatori non sono ancora avanzate, ma De Sanctis continua a lavorarci.

Centrocampo e Attacco:

Luca Mazzitelli del Frosinone è un altro obiettivo di De Sanctis, ma la società del giocatore ha ribadito la volontà di trattenerlo a meno di offerte irrinunciabili. La richiesta è di 5 milioni di euro, una cifra che il Palermo difficilmente spenderà, considerando che Mazzitelli va in scadenza tra dodici mesi.

Pedro Mendes dell’Ascoli è un nome che torna in auge per l’attacco, ma anche in questo caso, il Palermo dovrà affrontare una forte concorrenza da parte di Bari, Sampdoria e Brescia.

L’obiettivo del Palermo è chiaro: costruire una squadra solida e competitiva, in grado di puntare alla promozione. Con i nuovi innesti, De Sanctis spera di dare al tecnico Dionisi gli strumenti necessari per raggiungere questo traguardo.