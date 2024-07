Gds: “Il Palermo sistema la porta, preso Gomis”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sul primo colpo in arrivo in casa rosanero.

Alfred Gomis è pronto a dare una nuova dimensione alla difesa del Palermo, portando con sé personalità, affidabilità e senso della posizione. Queste caratteristiche sono fondamentali per una squadra che ha mostrato fragilità difensiva. Gomis arriva a costo zero dal Rennes, dove aveva ancora un anno di contratto, ed è stato scelto da Morgan De Sanctis per la sua esperienza e competenza, con 46 partite in Serie A, 148 in B e 15 in Nazionale senegalese.

Il portiere classe 1993 si unisce alla squadra con la consapevolezza di doversi giocare il posto con Desplanches, ma è pronto a prendersi subito il ruolo, soprattutto se le condizioni fisiche di Desplanches non dovessero essere ottimali nei primi giorni di ritiro. Il contratto di Gomis sarà biennale, con un’opzione per un terzo anno, e la firma è attesa a breve, poco dopo quella di Nikolaou.

La carriera di Gomis è stata caratterizzata da numerose esperienze in Italia e Francia. Dopo aver iniziato nelle giovanili del Torino, ha giocato a Crotone, Avellino e Cesena, partecipando sempre ai play-off di Serie B. Un breve passaggio a Bologna non gli ha permesso di esordire in Serie A, ma ha trovato la sua occasione con la Spal, contribuendo alla salvezza della squadra in due stagioni. Successivamente, ha avuto l’opportunità di giocare all’estero con il Digione, dove le sue prestazioni hanno convinto il Rennes a investire su di lui 9 milioni di euro.

Tuttavia, dopo due anni positivi, è finito ai margini della squadra e ha scelto di rilanciarsi al Como, sfiorando i play-off. Nell’ultima stagione è stato in prestito al Lorient, ma senza mai scendere in campo. Ora arriva a Palermo con l’auspicio di ritrovare un posto da titolare e di contribuire al successo della squadra.

L’arrivo di Gomis potrebbe accelerare la cessione di Pigliacelli, con il Catanzaro interessato al portiere per sostituire Fulignati, destinato alla Cremonese. Questo movimento permetterà al Palermo di sbloccare ulteriori operazioni di mercato sia in entrata che in uscita.

Gomis ha già incontrato il Palermo tre volte nella sua carriera, con risultati misti. Ora, però, si prepara a vivere l’atmosfera del Barbera da protagonista, sperando di aiutare la squadra a raggiungere la Serie A sotto la guida di Dionisi e con le strategie operative di De Sanctis.