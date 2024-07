Corriere dello Sport: “Zaniolo-Atalanta: 22 milioni. Il Cagliari chiude il tris. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Una nuova avventura targata Champions per Nicolò Zaniolo (25), che realizza il suo desiderio, ovvero quello di vestire la maglia dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La scelta del calciatore era infatti chiara da tempo, l’accordo tra le due società è arrivato martedì, mentre ieri, nonostante un tentativo disperato della Fiorentina, dopo una lunga call sono stati scambiati pure i documenti: si tratta di un prestito oneroso a 3,5 milioni di euro, con 16 milioni per l’obbligo di riscatto al raggiungimento del 60%-65% delle presenze stagionali, più 2,5 milioni di bonus. Oggi sosterrà le visite.

TRIPLO COLPO. Movimenti anche in uscita per l’Atalanta, con Roberto Piccoli (23) e Nadir Zortea (25) ad un passo dal Cagliari. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e, proprio ieri, i due club hanno dialogato a lungo per definire le cifre dell’affare. E non finisce qui, perché i sardi hanno in pugno anche Mattia Felici (23): e con in tasca l’accordo del giocatore, il ds Nereo Bonato è al lavoro per trovare anche quello con la Feralpisalò.

Intanto, Davide Nicola (51) ha dato un indizio social sul suo imminente arrivo in Sardegna, scrivendo nella bio «Una nuova avventura con…» e poi «Amo le sfide sempre al massimo». Il tecnico piemontese è sempre al lavoro per il Cagliari e verrà annunciato nei prossimi giorni, appena la sua risoluzione con l’Empoli sarà anche ufficiale.

E questi sono giorni caldissimi per gli attaccanti. Lorenzo Colombo (22) piace all’Empoli e al Verona. Le due società hanno parlato con l’entourage dell’attaccante e con il Milan, che vuole cedere la giovane punta anche in questa sessione. Sempre i rossoneri hanno trovato un accordo di massima con il Monza per la vendita a titolo definitivo di Daniel Maldini (22).

PAU LOPEZ DA FABREGAS. Passiamo ai portieri. Pau Lopez (29) è ormai vicinissimo al ritorno in Italia, per vestire la maglia del Como. La volontà dell’ex estremo difensore della Roma, che ha scelto i lariani per il legame con Cesc Fabregas, si è rivelata quindi determinante: anche ieri sera la società neopromossa ha trattato con il Marsiglia per definire l’operazione sulla base di un prestito con riscatto, per un totale di 5 milioni. Il croato Dominik Kotarski (24) resta così il prescelto del Genoa per il post Josep Martinez (26), mentre il Parma ha in pugno il giapponese Zion Suzuki (21). Ivan Ilic (23) si è preso del tempo prima di accettare l’offerta dello Zenit che ha un accordo con il Toro per 25 milioni di euro. Per la porta dei granata sta prendendo quota il colombiano Devis Vasquez (26). Il Verona ha deciso di pagare la clausola del centrocampista marocchino Abdou Harroui (26), mentre l’Udinese è sul difensore di proprietà della Juventus Facundo Gonzalez (21).