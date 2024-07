Corriere dello Sport: “Serie A, oggi il calendario. 11 mesi di fuoco Stop solo per le finestre internazionali”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul calendario di serie A che avrà luogo oggi.

Con l’estate in pieno svolgimento, il campionato di Serie A si prepara a ripartire con la pubblicazione del nuovo calendario. E come ogni anno, questo evento segna l’inizio delle prime rivalità tra tifosi, che iniziano subito a discutere su derby autunnali, vendette invernali e ritorni primaverili di ex giocatori.

Inizio del Campionato:

Inter: Sarà l’Inter campione d’Italia ad aprire la stagione sabato 17 agosto alle 18:30. Resta da vedere se giocheranno a San Siro, che subirà lavori pre-olimpici nella stagione 2025-26, o in trasferta.

Napoli: I campioni della stagione 2023-24 debutteranno fuori casa, dopo aver sfidato il Modena in Coppa Italia al Maradona una settimana prima.

Calendario Asimmetrico e “Spezzatino”:

Il calendario sarà asimmetrico, con un ordine delle gare diverso tra andata e ritorno e l’impossibilità di giocare con la stessa squadra prima che siano passati otto turni. Le partite saranno distribuite su più giorni per soddisfare le esigenze televisive:

Venerdì: Un anticipo serale.

Sabato: Tre gare (alle 15, 18 e 20:45).

Domenica: “Lunch match” alle 12:30, due partite alle 15, una alle 18, una alle 20:45.

Lunedì: Un posticipo serale.

Soste per le Nazionali:

Saranno quattro le soste per le finestre FIFA (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo). Prima di queste date non ci sarà la partita del lunedì, per permettere ai calciatori di raggiungere i ritiri delle nazionali.

Modifiche e Innovazioni:

La Serie A adotta il calendario asimmetrico per ragioni di ordine pubblico, crescita delle sfide europee e spettacolarità televisiva.

Maggiore apertura ai media: due calciatori verranno intervistati subito dopo il fischio finale (uno sarà l’MVP), e ci sarà una conferenza stampa congiunta di un atleta e del suo allenatore. La breve intervista all’intervallo sarà spostata all’inizio del secondo tempo.

Vincoli Infrastrutturali:

Atalanta: Giocherà le prime tre giornate fuori casa per completare i lavori al Gewiss Stadium.

Como: Necessita di tre giornate per completare i lavori al Sinigaglia.

Venezia: Due giornate fuori casa per lavori allo stadio.

Stagione Lunga e Impegnativa:

La stagione 2024-25 sarà la più lunga di sempre, con partite nei weekend del 22 e 29 dicembre e del 5 gennaio. Squadre come Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina, impegnate nelle tre coppe europee, avranno un calendario molto intenso.

Juventus e Inter avranno un tour de force finale, dovendo volare negli Stati Uniti per il Mondiale a fine campionato, che durerà fino a metà luglio. Con questi dettagli, i tifosi e le squadre si preparano a una stagione ricca di emozioni e sfide, in un campionato che promette di essere competitivo e avvincente come sempre.

LE DATE

Inizio: 17-18 agosto 2024 Fine: 25 maggio 2025

I DERBY

Non nelle giornate 1 e 38

INFRASETTIMANALE

La giornata 10 – il 30 ottobre 2024 – sarà l’unica infrasettimanale

LE SOSTE

8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo per le gare delle Nazionali

NO SOSTA INVERNALE

Nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

ASIMMETRIA

La sequenza delle gare cambia tra andata e ritorno. Ci saranno minimo 8 giornate di distanza tra le gare contro la medesima avversaria.

COPPA ITALIA

Turno preliminare: 4 agosto

Trentaduesimi: 11 agosto

Sedicesimi: 25 settembre

Ottavi: 4 e 18 dicembre

Quarti: 5 e 26 febbraio

Semifinali: 2 e 23 aprile

Finale: 14 maggio