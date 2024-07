Di Marzio: “Atalanta, fumata bianca per il ritorno in Italia di Zaniolo. Le cifre”

È fatta ormai per l’arrivo di Nicolò Zaniolo all’Atalanta. L’ex Roma aveva già scelto negli scorsi giorni i nerazzurri, nonostante il pressing continuo della Fiorentina. Il classe 1999 torna in Italia dopo aver lasciato i giallorossi a gennaio 2023 per trasferirsi al Galatasaray. Reduce dall’esperienza in prestito all’Aston Villa, Zaniolo – si legge su Gianlucadimarzio.com – arriva in nerazzurro attraverso un prestito oneroso, pari a 3.5 milioni di euro, con obbligo di riscatto, legato al 60% delle presenze, fissato a 16 milioni di euro più 2.5 di bonus. Il totale dell’operazione, dunque, è di 22/23 milioni e le visite mediche sono previste nella giornata di giovedì.

