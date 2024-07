Calciomercato Brescia: occhi su Dutu della Lazio Primavera

Nell’ultimo campionato Primavera Matteo Dutu, centrale difensivo classe 2005 di proprietà della Lazio, si è messo ben in mostra e potrebbe essere già pronto per un’avventura nel calcio professionistico. Secondo quanto riportato su “X” da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il giovane calciatore ha attirato le attenzioni di diversi club. Su tutti ci sarebbero la Juventus Next Gen e soprattuto il Brescia, interessato al ragazzo per un colpo di prospettiva in difesa.

