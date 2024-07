Corriere dello Sport: “Palermo, Gyomber nel mirino”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che ha messo Gyomber nel mirino.

La stagione del Palermo è iniziata con una carica di energia e determinazione da parte dei vertici del club. I discorsi dell’amministratore delegato Giovanni Gardini e del direttore sportivo Morgan De Sanctis hanno dato il via al raduno della squadra a Coccaglio, in provincia di Brescia. Il raduno è in preparazione del ritiro che si terrà a Livigno a partire dal 7 luglio.

All’ingresso del raduno è esposto un cartello che recita “lavori in corso”, segno che la squadra è in una fase di costruzione e miglioramento. Questo messaggio si riflette anche nei movimenti di mercato del club, che si stanno intensificando.

In difesa, il Palermo conta attualmente su sei giocatori, ma alcuni di loro sono destinati a lasciare la squadra. Aurelio è vicino a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto allo Spezia, mentre Buttaro potrebbe essere ceduto in prestito. Anche la posizione di Lucioni è incerta.

La necessità di rinforzi in difesa è evidente e la dirigenza del Palermo sta lavorando per colmare queste lacune. È in arrivo dallo Spezia Dimitris Nikolaou, un difensore di 25 anni, mentre si valuta l’ingaggio di Norbert Gyomber, difensore slovacco di 32 anni svincolatosi dalla Salernitana e che interessa anche al Cagliari. Tra i possibili nuovi acquisti figura anche Federico Bonini, difensore centrale classe 2001 attualmente all’Entella.

L’unico nuovo volto presente al raduno finora è Patryk Peda, difensore polacco di 22 anni, che dopo una stagione in prestito alla Spal è tornato al Palermo. Prima della partenza per il ritiro, Peda ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: «Non vedo l’ora di cominciare, forza Palermo».