Corriere dello Sport: “Palermo, caccia al terzino sinistro. I nomi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e la caccia al terzino.

La situazione del Palermo in difesa continua a essere una priorità per la dirigenza, soprattutto per quanto riguarda il binario mancino, dove attualmente è presente un solo terzino sinistro, Aurelio. Per questo motivo, il club sta esplorando diverse opzioni per rinforzare questa posizione.

Uno dei principali obiettivi è Lorenzo Carissoni del Cittadella, valutato circa un milione di euro e seguito anche dalla Salernitana. Sul radar del Palermo c’è anche il palermitano Gianluca Di Chiara, 30 anni, che rappresenta un’altra possibile soluzione per il ruolo di terzino sinistro. Più complicata, invece, la pista che porta a Tommaso Barbieri, 21 anni. Un altro giovane che interessa è Riccardo Turicchia, 21 anni, per l’out sinistro.

Per il centrocampo, Luis Hasa, 20 anni, è considerato un’opzione valida. Tuttavia, Luca Mazzitelli, 28 anni, del Frosinone, che il club ritiene incedibile, resta un obiettivo ambizioso. Il Palermo è anche in prima fila per Edoardo Iannoni, 23 anni, del Perugia.

Un acquisto ormai definito è quello di Alfred Gomis, portiere italo-senegalese del Rennes, che rafforzerà il reparto difensivo della squadra.

Intanto, la squadra del Palermo è arrivata ieri mattina in Lombardia e nel pomeriggio, dopo i discorsi motivazionali di Giovanni Gardini e Morgan De Sanctis post-pranzo, è scesa in campo per i primi test, iniziando così ufficialmente la preparazione per la nuova stagione.