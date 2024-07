Corriere dello Sport: “Colpo Sampdoria, preso Coda. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Con le scelte di Salernitana e Catanzaro, dopo l’ufficializzazione di Pippo Inzaghi alla guida del Pisa, si completa il quadro delle panchine di Serie B per la prossima stagione. Sarà un’altra Salernitana quella di Martusciello, che ha firmato un biennale col club campano. Ieri la sua presentazione, a sorpresa, durante la conferenza stampa tenuta dall’ad Milan e dal ds Petrachi. Una Salernitana diversa tatticamente, perché giocherà col 4-2-3-1, e perché, come ha sottolineato lo stesso diesse, sarà una squadra tostissima. L’organico, tranne rarissime eccezioni (Legowski?), sarà rivoluzionato. «Dovremo fare – afferma Petrachi – un mercato furbo e intelligente. Coda e Vandeputte sono stati attenzionati, non lo nego, ma non voglio essere ipocrita: ora dobbiamo vendere. E chiedo pazienza. Lavoreremo sui prestiti, proveremo a pescare giocatori anche dalla Lega Pro. Mi chiamavano parametro zero. Il mio lavoro è bonificare lo spogliatoio. Se dipendesse da me, non confermerei nessuno. Perché, dopo una retrocessione deve restare solo chi è disposto a sopportare la pressione di un fischio al primo errore». L’obiettivo è riportare la Salernitana in A in tre anni, anche se con Martusciello è stato concordato un premio play off e uno promozione. Dalla Lazio in arrivo André Anderson e forse anche il portiere Magro.

AFFARI – La Sampdoria sta per piazzare il colpo in attacco, con l’arrivo di Massimo Coda (35) che lo scorso anno il Genoa ha girato in prestito alla Cremonese. In dirittura d’arrivo anche il trasferimento di Federico Casolari (21), centrocampista del Sassuolo, al Cittadella. Il Mantova ieri ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Botti (22), portiere svincolato dopo l’esperienza alla Pro Sesto. La Carrarese ha richiesto al Pisa il centrocampista Emanuele Zuelli (23) e degli esterni offensivi Lisandru Tramoni (21) e Alessandro Arena (24): operazione possibile per i primi due, più complessa per il terzo. Di contro il Pisa ha chiesto notizie sul terzino Simone Zanon (22). Possibile arrivo, dopo Mlakar, di un altro sloveno: piace il centrocampista centrale dell’Olimpia Lubiana e della nazionale Tim Max Elsnik (26) protagonista agli Europei in Germania. Proseguono i contatti con Nicolas Viola (34) al quale il Cagliari ha offerto un anno, il Pisa un biennale. L’ultima idea del bari è Kevin Bonifazi (28) che Longo che lo ha allenato nella Primavera del Torino. Dal Napoli può arrivare anche Nosa Edward Obaretin (21). Definiti gli arrivi alla Juve Stabia dell’attaccante Riccardo Tonin (23) e del terzino Romano Floriani Mussolini (21), si cerca la quadra col Torino per il prestito del centrocampista Tommaso Di Marco. Per l’attacco piace Gabriele Artistico.