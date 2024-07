TMW: “Mantova, idea Lasagna per l’attacco. Ostacolo ingaggio”

Il Mantova pensa in grande per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club virgiliano starebbe pensando a Kevin Lasagna, per altro nativo della stessa provincia. Il giocatore, di proprietà dell’Hellas Verona, è rientrato in prestito dalla Turchia, ma non sembra rientrare nei pieni dei gialloblù. L’ostacolo principale per i lombardi, però, sarebbe l’ingaggio dell’ex Udinese (circa 700 mila euro), ritenuto fuori portata. Inoltre Lasagna va in scadenza nel 2025, quindi un prestito secco sarebbe impossibile. Le ipotesi potrebbero quindi essere quella della rescissione consensuale, oppure un prestito con partecipazione del Verona su parte dell’ingaggio.

