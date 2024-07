Marotta, sei un genio: a parametro zero… nel 2025 | Affare bloccato con un anno di anticipo

Il presidente nerazzurro pensa ad un futuro lontano, e ha già concluso un grande colpo a costo zero per l’estate che verrà.

Anche se la sessione di mercato estiva ha preso il via in maniera ufficiale solamente qualche giorno fa, l’Inter ha piazzato i suoi primi due colpi in entrata già da diversi mesi ormai. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi hanno un accordo con il club meneghino da tempo, e adesso il loro trasferimento sotto la Madonnina è stato messo nero su bianco. Cosa non rara dalle parti di Appiano Gentile, entrambi i giocatori sono arrivati a parametro zero.

Conosciamo bene il fatto che questa è una delle doti principali del presidente interista Beppe Marotta. Fin dai tempi della Juve infatti il dirigente si è messo in mostra per questa enorme capacità, e a Milano la dote in questione è stato addirittura perfezionata. Il 67enne di Varese programma sempre prima i suoi colpi a titolo gratuito, e quando gli altri club si interessano ai giocatori in questione trovano già la porta sbarrata.

Ed è per questa ragione che, incredibile ma vero, il numero uno della società milanese ha già cominciato a lavorare da questo punto di vista all’estate del 2025, quando nuovi profili intriganti saranno svincolati. In particolare un affare è stato praticamente bloccato, e il giocatore dovrà attendere solo un anno per vestire la maglia della Beneamata.

Marotta lavora per il 2025

Sulla falsa riga di quanto ha fatto negli ultimi anni, il presidente interista si muove per i prossimi parametri zero. Sono diversi i nomi in questa lista che interessano non poco al dirigente.

Da Sugawara a Wan Bissaka, passando per i vari Geertruida, Zouma, Boscagli e il giovane fenomeno del Manchester City Yan Couto che ha disputato una stagione eccellente con la maglia della sorpresa Girona. Ma il pallino principale di Marotta non è nessuno di questi profili elencati.

Un colosso per la difesa nerazzurra

Il giocatore in scadenza nel giugno del 2025 che però piace di più a Beppe Marotta è senza ombra di dubbio Jonathan Tah, centrale del Bayer Leverkusen campione di Germania in carica.

Il 28enne tedesco ha disputato un’annata fantastica, ma è da diversi anni che fa molto bene, e per questo il presidente interista lo ha messo nel mirino da tempo. La possibilità di prenderlo a zero tra un anno non fa altro che aumentare a dismisura il suo appeal. C’è un però: il Bayern Monaco vuole comprarlo già adesso.