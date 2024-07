Tuttosport: “Pisa: eccoti Inzaghi Stroppa-Vandeputte. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Dopo aver sin troppo atteso, finalmente il Pisa di Alexander Knaster, imprenditore britannico naturalizzato statunitense, ha annunciato Pippo Inzaghi come nuovo allenatore del Pisa: lo si sapeva da giorni e giorni. Il suo staff : Maurizio D’Angelo (allenatore in seconda), Luca Alimonta (preparatore atletico), Daniele Cominotti (preparatore atletico) e Simone Baggio (collaboratore tecnico). Come anticipato da Tuttosport nei giorni scorsi, Jari Vandeputte, 28 anni, è un giocatore della Cremonese. Il belga, in Italia dal 2019 quando lo tesserò la Viterbese in Serie C, nella scorsa stagione sembrava il “Kvara di Catanzaro”: coi giallorossi calabresi ha chiuso la stagione con 9 gol e ben 14 assist, oggi le visite mediche, non fosse per l’età, avrebbe meritato di misurarsi con l Serie A. Brescia, arriva l’esterno sinistro Niccolò Corrado, 24 anni, il giocatore ha preferito a Leonessa alla Reggiana.

Scuola Inter, che ne deterrebbe ancora il diritto di recompra, Corrado è un esterno sinistro a tutta fascia che ha fatto vedere le cose migliori alla Ternana, quando sapeva essere un esterno a tutta fascia davvero travolgente. Nell’ultima stagione, vissuta fra le Fere umbre e da gennaio al Modena, non ha più inciso, stagione da 36 presenze e 2 assist. Eppure, ha grandi potenzialità. Il Frosinone parrebbe in pole position per Giuseppe Ambrosino, 20 anni, vivaio Napoli, grande talento del vivaio campano. Nella scorsa stagione è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nel Catanzaro, nonostante la folta, qualificata ed esperta concorrenza di reparto: annata da 28 presenze, 3 gol e 2 assist per 1.260’ giocati. È seguito anche dal Bari, entrambe le squadre lo chiedono al Napoli che ne detiene il cartellino. Intanto, proprio il Bari, tessera il centrocampista Costantino Favasuli, 20 anni, in prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto e controriscatto.

Nella scorsa stagione era alla Ternana che è caduta in Serie C, dopo essere stata sconfitta dal Bari ai playout dal Bari. Mantova, approda Francesco Ruocco dalla Torres che lo cede a titolo definitivo. Ruocco è un altro talento del vivaio Napoli, nella scorsa stagione s’è messo in luce coi sardi che hanno sfi orato la Serie B, in C ha raccolto 64 partite, 16 gol, 5 assist, numeri per i quali andrà tenuto d’occhio. Cittadella, ecco il quinto colpo: è il mediano Federico Casolari, 21 anni, scuola Sassuolo che mantiene il diritto di recompra, nella scorsa stagione era al Gubbio (30 presenze e tre assist), arriva dopo gli acquisti di terzino sinistro Edoardo Masciangelo, 27 anni, giunto dal Benevento in C ma con cui in passato è arrivato a giocare i playoff . Gli altri tre, sono scommesse: dalla Roma, uscito dalla Primavera, il centrocampista Francesco D’Alessio (2004); dal Vicenza un altro mediano, Simone Tronchin (2002); l’ultimo colpo invece potrebbe essere una della sorpresa, il 21enne Jacopo Desogus, vivaio Cagliari, ex Pescara e Gubbio.